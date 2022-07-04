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    Şanlıurfa’da Suriyelilerin sulama kavgası: Kuzenini öldürdü

    Suriyeli işçi, bahçe sulama sırası nedeniyle tartıştığı kuzenini tabancayla vurarak öldürdü. Katil ve kardeşi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • 04.07.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 15:01
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    Şanlıurfa’da Suriyelilerin sulama kavgası: Kuzenini öldürdü

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Kepezli Mahallesi'nde aynı kuyudan bahçe sulayan Suriye uyruklu Abdullah Rammi ile amcasının oğlu Zido Muhammed Ali (42) arasında, sıra nedeniyle dün akşam tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Abdullah Rammi, yanındaki tabanca ile kuzenini vurdu.

    Zido Muhammed Ali, kanlar içinde yere yığıldı.

    Hayatını kaybetti

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zido Muhammed Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ali’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Şanlıurfa’da Suriyelilerin sulama kavgası: Kuzenini öldürdü #1

    Ağabey ile kardeş gözaltına alındı

    Abdullah Rammi ile kardeşi Ahmet Rammi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da Suriyelilerin sulama kavgası: Kuzenini öldürdü #2


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