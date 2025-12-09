Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde bir kişi, otlatmak için kırsal alana götürdüğü ineğinin tahliye kanalına düşerek bataklığa saplandığını fark etti. Kendi çabalarıyla hayvanı çıkaramayan sahibi yardım istedi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çamura gömülen ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye personelinin dikkatli müdahalesiyle inek saplandığı yerden çıkarıldı. Kurtarma anının ardından hayvanın sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek rahat bir nefes aldı.