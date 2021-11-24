Şanlıurfa'da tır minibüse arkadan çarptı: 14 yaralı

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Kocaeli'de avukatı öldüren zanlıdan 'neden silah taşıyorsun' sorusuna ilginç cevap

ABD'den Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı

İzmir'de mağarada 14 bin yıl öncesine ait insan izleri bulundu

DSÖ, ilk kez bir koronavirüs antikor test kitine uluslararası lisans verdi

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