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- Şanlıurfa'da tır minibüse arkadan çarptı: 14 yaralı
Şanlıurfa'da tır minibüse arkadan çarptı: 14 yaralı
Akçakale karayolunda yolun kenarında bekleyen minibüse tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüste 14 kişi yaralandı.
- İHA
- 24.11.2021 - 01:36
Şanlıurfa - Akçakale karayolunda feci bir kaza meydana geldi.
Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 AFH 209 plakalı tır, yol kenarında bekleyen Fevzi Artık yönetimindeki 63 AAJ 939 plakalı minibüse arkadan çarptı.
14 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs şarampole düştü. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Çekici sürücüsünün olay yerinden kaçtığı Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.