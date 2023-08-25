Şanlıurfa'da tır yolda bekletilen araçların arasına daldı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesinden geçen Suruç-Akçakale çevreyolunda güvenlik güçleri, yol kenarındaki dağlık alanda dinamit patlatıldığı gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.
Gelen araçlar, yolun kapatıldığı bölgede durarak tekrar açılmasını beklemeye başladı.
Tır araçların arasına daldı
İddiaya göre, önündeki araçları geç fark eden 63 PY 40 plakalı tırın sürücüsü, kullandığı aracı durduramadı.
Yolda duran araçların arasına dalan tır, 8 aracın savrulmasına neden oldu.
5 kişi yaralandı
Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Soruşturma sürüyor
Kaza sonrası öfkeli kalabalık ekiplere zor anlar yaşatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.