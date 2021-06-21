Şanlıurfa'da uçuruma yuvarlandı, 16 saat kurtarılmayı bekledi

Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Dilara K., 100 metrelik uçurumdan 16 saat sonra kurtarıldı. Genç kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine gezmeye gelen 22 yaşındaki Dilara K., 63 ACR 618 plakalı araçla ilçenin girişinde kontrolü kaybetti.

Kontrolü kaybeden sürücü uçuruma yuvarlanırken, araç hurdaya döndü. Araçta sıkışan Dilara K., cep telefonuna ulaşamadığı için yardım isteyemedi.

GECE BOYUNCA ARAÇTA KALDI

Gece boyunca araçta kalan sürücüyü, ertesi gün traktörle bölgeden toprak almaya giden Mustafa Aslan isimli vatandaş ile arkadaşları buldu.

Genç kadının öldüğünü zanneden Mehmet Aslan, seslendiğinde gözlerini kıpırdattığını fark etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu için Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 16 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen genç sürücü, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

"ÖLDÜĞÜNÜ SANDIM"

Kazanın ne zaman ve nasıl olduğunu görmediğini söyleyen Mehmet Aslan, "Toprak almaya geldik. Burada bir araç olduğunu fark ettim. Yanına gidince içerisinde bir bayan olduğunu gördüm.

Bayanın öldüğünü sandım ve çok korktum. Ben konuşunca gözlerinin oynadığını gördüm ve ambulansa haber verdim.

Gelip hastaneye götürdüler. Kazanın ne zaman olduğunu bilmiyorum. Gece mi oldu sabah mı oldu bilmiyorum." diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



