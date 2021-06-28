Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kadın sürücü hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 29’uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında İlknur Bekşen'in kullandığı 27 V 7088 plakalı araç ve Hasan A.'nın kullandığı 52 BC 215 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazayı görenler, bir yandan yola savrulan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

KADIN SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerden İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan A., Emine A., Semanur A., Hasan A., Semra A., Reşat Ö. ve Nur Ş. ise ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Suruç’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aşındı.

Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.