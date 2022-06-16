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    Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

    İETT otobüsünün otomobile çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.
    • 16.06.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 15:43
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    Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

    İstanbul Sarıyer'de, seyir halinde olan İETT otobüsü kazaya karıştı.

    Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde yaşanan kazada İETT otobüsü, karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı.

    Otomobile çarptı

    Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi.

    6 yaralı

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Otobüste sıkışarak yaralanan otobüs şoförü ve 5 yolcu, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

    Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı VİDEO

    Sarıyer de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı #1

    Sarıyer de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı #2

    Sarıyer de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı #3

    Sarıyer de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı #4


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