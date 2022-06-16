Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

İETT otobüsünün otomobile çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.

İstanbul Sarıyer'de, seyir halinde olan İETT otobüsü kazaya karıştı.

Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde yaşanan kazada İETT otobüsü, karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı.

Otomobile çarptı

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi.

6 yaralı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüste sıkışarak yaralanan otobüs şoförü ve 5 yolcu, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı VİDEO

