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    Sarıyer'de moloz yüklü kamyonet devrildi

    Moloz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 09:17
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    Sarıyer'de moloz yüklü kamyonet devrildi

    İstanbul Sarıyer'de, Üzeyir Oğuz yönetimdeki 74 AN 158 plakalı inşaat malzemeleri ve moloz yüklü kamyonet, anı fren yaptıktan sonra savrularak devrildi.

    KAMYON BÜYÜK HASAR ALDI

    Kamyonet kasasındaki inşaat aracı ve molozlar yola saçıldı.

    Araç içerisinde sürücü ile birlikte bulunan bir yolcu ise ihbar üzerine olay yerine gelen, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Büyük hasar gören kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

    Sarıyer'de moloz yüklü kamyonet devrildi ViDEO

    Sarıyer de moloz yüklü kamyonet devrildi #1

    Sarıyer de moloz yüklü kamyonet devrildi #2

    Sarıyer de moloz yüklü kamyonet devrildi #3

    Sarıyer de moloz yüklü kamyonet devrildi #4

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