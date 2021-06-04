Moloz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sarıyer'de, Üzeyir Oğuz yönetimdeki 74 AN 158 plakalı inşaat malzemeleri ve moloz yüklü kamyonet, anı fren yaptıktan sonra savrularak devrildi.

KAMYON BÜYÜK HASAR ALDI

Kamyonet kasasındaki inşaat aracı ve molozlar yola saçıldı.

Araç içerisinde sürücü ile birlikte bulunan bir yolcu ise ihbar üzerine olay yerine gelen, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Büyük hasar gören kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

Sarıyer'de moloz yüklü kamyonet devrildi ViDEO