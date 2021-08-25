Sola yanaşmak için hamle yapan otomobil, yan tarafından gelen motosiklete çarptı. Motosiklet ve sürücüsünün sürüklendiği anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi’nde seyir halinde olan otomobil, dün saat 18.00 sıralarında, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde sola yanaşmak için hamle yaptığı sırada, yan tarafta seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet, savrularak sürüklendi.

Motosiklet, park halindeki başka bir otomobile vurarak durabildi.

YAKLAŞIK 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Motosiklet sürücüsü Mehmet A. ise, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra, kaldırıma çarparak durabildi.

Kaza anları, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin yandan vurmasıyla motosikletin kaydığı, park halindeki otomobile çarptığı ve Mehmet A.’nın sürüklendiği anlar yer aldı.

Ayrıca, motosikletin savrulmasından saniyeler öncesinde bölgeden 2 kadının geçtiği görüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

“AÇIKÇASI ÇOK CİDDİ BİR KAZAYDI”

Cadde üzerinde esnaflık yapan Alper Siner, kaza anlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yukarıdan gelen araç, sinyal vererek sola yanaşmak istedi. Motor da çok süratli geliyordu. Arabanın yanına çarpıp, burada başka bir arabaya çarpıp, motor durdu ama arkadaş bayağı bir yaklaşık 30 metre sürüklendi. Allah'tan kırıklarla falan atlattı ama açıkçası çok ciddi bir kazaydı.

Sarıyer’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, yolda sürüklendi VİDEO



“BURADA HAFTADA BİRKAÇ KAZA OLUYOR”

Burası düz bir yol, düz ve geniş bir yol. Çok fazla sürat yapıyor arabalar. Biz birçok devlet kurumuna başvurduk, bir tümsek yapılsın diye. Ama hiçbirinden netice alamadık, hiçbir şekilde ilgilenmediler. Yarım saat önce aşağıda bir kaza daha oldu. Burada haftada birkaç kaza oluyor. Umarım bir an önce buraya bir tümsek yaparlar, sürat olayı biter ve kazalar da sona erer. Biz her gün burada bir kaza haberi duyuyoruz neredeyse.”

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.