DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi sahil yolunda trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Bu sırada içerisinde hasta olan ve hastaneye gitmeye çalışan acil yardım ambulansı, yolun ortasında park eden araçlar nedeniyle ilerleyemedi.

İki sürücü, ambulansın siren çalmasına aldırış etmeden tartışmaya devam etti.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Sürücülere vatandaşlar ve ambulans şoförü tepki gösterdi.

Yolu açtılar

Gelen tepkiler üzerine sürücüler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yolun açılması üzerine ambulans şoförü de ambulansa binerek hastaneye doğru hareket etti.

"Ben insanlığımdan utandım"

Olayı gören Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı şunları söyledi:

Gözle görünür bir hasar dahi yok. Baktım inmişler birbirlerine yumruk sallıyorlar, kavga ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ambulansta yaşam mücadelesi veren bir hasta olduğunu unutmuşlar. Ambulans orada dakikalarca bağırdığı halde, o iki sürücünün ambulansa tepki vermemesi beni çileden çıkarttı. Oradaki insanlar dedi ki, ‘Bakın ambulans var’ halen daha istiflerini bozmadılar. Yazıklar olsun demekten kendimi alamadım, yani insanlığın bitme noktasına geldiğine şahit oldum. Sonra ben muhtar olarak tepki koydum ‘Arkada ambulansı görmüyor musunuz?’ diye tepki verince çevredeki insanlar geldi, onlar da tepki gösterdi. Ondan sonra arabalarını kaldırdılar. Oysa insanların tepki vermesine gerek kalmadan o ambulansın siren sesini duyduğun zaman arabanda ne kadar hasar olursa olsun çek kenara, anlaşırsın polis çağırırsın ama istiflerini bozmadılar. Ben insanlığımdan utandım.