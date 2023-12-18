Sarıyer’de yolcu taşıyan İETT otobüsünde yangın İstanbul Sarıyer’de hareket halinde olan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcuları boşaltıldıktan sonra alevler içerisindeki otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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İHA

Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi'nde, Tarabyaüstü - Kabataş seferini yapan 34 HO 2568 plakalı İETT özel halk otobüsü hareket halindeyken araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Şoför otobüsü tahliye etti, önce çevredekiler, sonra itfaiye müdahale etti

Durumu fark eden şoför otobüsü durdurarak içeride bulunan yolcuları tahliye etti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Yangının nedeni klima arızası

Yangın esnasında yangın tüpleri ile müdahalede bulunan Kireçburnu Muhtarı Çağlar Coşkun,

Klima sistemindeki arıza sebebiyle araç 3 dakika içinde alev aldı. Şoför arkadaşımızın ve mahalledeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürdük. İçeride bulunan az sayıda yolcu da tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici.

şeklinde konuştu.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)