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    Sedat Peker Suç Örgütü davası ertelendi

    13 Ağustos 2017’de Cahit Çetin’in öldürülmesi emrini verdiği iddia edilen Sedat Peker ve 3’ü firari, 16’sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarın görülecek.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:36
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    Sedat Peker Suç Örgütü davası ertelendi

    Sedat Peker Suç Örgütü’ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker’in de bulunduğu 3’ü firari, 16’sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı.

    Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

    YARIN GÖRÜLECEK

    Bir kısım tutuksuz sanıklar, beyanlarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ayrı ayrı beraatlerini istedi.

    Mahkeme, beyanları alınamayan diğer tutuksuz sanıkların beyanlarının alınabilmesi için yarın görülmek üzere duruşmayı erteledi.

    İDDİANAME

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 241 sayfalık iddianamede, Cahit Çetin’in 13 Ağustos 2017’de öldüğü belirtiliyor.

    İddianamede 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 92 kişi ise ‘sanık’ sıfatıyla yer alıyor.

    Sedat Peker Suç Örgütü davası ertelendi #1

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 392 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

    İddianamede 31 Ağustos 2017’de İstanbul, Çekmeköy’de silahla vurularak hayatını kaybeden Cahit Çetin’in ölümünü, sanık Sedat Peker’in azmettirdiği kaydediliyor.

    İddianamede, örgüt lideri konumda yer alan sanık Sedat Peker’in 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme', 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'Tefecilik' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

    9 SANIK HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

    Örgüt yöneticisi olan 9 sanığın 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 sanığın 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

    22 sanığın da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçundan 2 yıldan 4’er yıla kadar hapis talep ediliyor.

    Sedat Peker Suç Örgütü davası ertelendi #2

    TEFECİLİK, AZMETTİRME, YARALAMA, YAĞMA…

    Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen sanığın 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme', 'Tefecilik' ve 'Silahla kasten yaralama' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


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