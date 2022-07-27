Şehit Mevlüt Yoğurtçu: Belki ben de şehit olurum

Şehit Mevlüt Yoğurtçu: Belki ben de şehit olurum

Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen Yoğurtçu'nun, babasına asker olmak istediğini ve 'Belki ben de şehit olurum' dediği öğrenildi.

Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun acı heberi, ailesinin yüreğine ateş gibi düştü.

Yoğurtçu’nun şehit olduğu haberini, Ankara Altındağ ilçesindeki anne ve babası ile Keçiören'de oturan eşine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi.

Acı haberi alan aile, şehidin yakınları yasa boğuldu.

Şehidin kendi evinin bulunduğu sokak ile babaevinin bulunduğu siteye komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı.

Belediye görevlilerince her iki evin önünde kurulan çadırda şehidin yakınlarına, taziye ziyaretinde bulunuldu. Taziye çadırlarında şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Oğlu henüz 1 yaşında

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu’nun, ailenin tek çocuğu olduğu, 2 yıl önce evlendiği ve 1 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.

3 gün sonra izne ayrılıyordu

Yaklaşık 5 yıldır bu görevi yürüten Yoğurtçu’nun, şehit olmadan yaklaşık 6 saat önce eşi Duygu Yoğurtçu ile görüştüğü ve oğlu Yağız Efe Yoğurtçu’yu özlediği için 3 gün sonra izne çıkıp, Ankara’ya geleceğini söylediği belirtildi.

"Belki ben de şehit olurum"

Şehidin akrabası Mahir Yılmaz, "Yakın zamanda izne gelecekti. Asker olmayı hep istiyordu. Hatta bir gün 'Belki ben de şehit olurum' demişti. Hatta kızmıştım, 'ağzını hayra aç' demiştim." ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu’nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Pursaklar Şehitliği’nde toprağa verilecek.

















