Siirt'te, bahçeyi sulamaya gitti: Ahırda ölü bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan Hikmet Erdoğan, saat 21.00 sıralarında bahçesini sulamak için evinden çıktı.

Eve dönmeyince bahçeye giden yakınları Erdoğan'ı bulamadı.

DURUM YETKİLİLERE İHBAR EDİLDİ

Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Termal drone desteğiyle yapılan arama çalışmalarında, saat 05.00 sıralarında bahçesinin yakınında bir ahırda Hikmet Erdoğan, yerde hareketsiz olarak bulundu.

Yapılan kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Baykan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.