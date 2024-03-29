Siirt’te öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

AA
Akşam saatlerinde Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyü mevkiinde kaza meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
7 kişi yaralandı
Kazada 6’sı çocuk, 7 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Vali yaralıları ziyaret etti
Vali Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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