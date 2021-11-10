9 yıl önce helikopter kazasında şehit düşen Kürşat Güneş'in kızı İrem'in en büyük hayali, babasının isminin verildiği okulda müdür olmak.

Uzman Çavuş Kürşat Güneş, 10 Kasım 2012'de, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden askeri helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit düşmüştü.

Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, acı haberin ardından 3,5 ay sonra kızları İrem'i kucağına almıştı.

İrem Güneş ve anne Güneş, 23 Eylül'de Siirt'in Tillo ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

'ŞEHİT JANDARMA KÜRŞAT GÜNEŞ İLKOKULU' ADIYLA ANILACAK

Hatice Güneş'in, İrem'in en büyük hayalinin, babasının adını taşıyan bir okulun yapılması ve ileride bu eğitim yuvasında görev yapmak olduğunu iletmesi üzerine Bakan Süleyman Soylu, şehidin adının bir okula verilmesi için Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na talimat verdi.

Bunun üzerine merkez Afetevler Mahallesi'nde yapımı devam eden okula, "Şehit Jandarma Kürşat Güneş İlkokulu" adı verildi.

AÇILIŞI GELECEK YIL YAPILACAK

Şehidin adının yaşatılacağı okulun, gelecek yıl eğitim öğretime açılması planlanıyor.

Siirt'te şehit kızı babasının anılacağı okulda öğretmen olmak istiyor

"ALLAH NASİP EDERSE KIZIM O OKULDA 'MÜDÜRE TEYZE' OLACAK"

Hatice Güneş, kızı İrem'in, 5,5 ay evli kaldığı eşinin bir emaneti olduğunu söyledi.

Eşinin şehadetinin üzerinden 9 yıl geçtiğini ifade eden Güneş, "Kızım babasını hiç görmedi. Kızımın bir hayali vardı. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun ziyareti sırasında kendilerine ilettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadı. Şu anda yapımı devam eden okula eşimin adı verildi." dedi."Allah nasip ederse ileride kızım öğretmen olup, o okulda 'Müdüre Teyze' olacak." diyen Güneş, okulun, bölgenin eğitimine büyük katkılar sunmasını diledi.

EVİNİN EN GÜZEL KÖŞESİNDE HATIRASI YAŞATILIYOR

Güneş, şehit eşinin hatırasını yaşatmak için evinin en güzel köşesini onun kişisel eşyalarına ayırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eşimin adını verdiği kızım İrem ile vaktimizin çoğunu bu odada geçiriyoruz. Eşimin şehadetinden sonra aldığımız her şehit haberinde, emin olun aynı acıyı yaşıyoruz. Babasız büyüyen çocuklarımızın ne acılarla yaşadığını biliyoruz. Allah kimseye yaşatmasın, devletimize ve milletimize zeval vermesin."