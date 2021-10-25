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    Şile otobanında, yola çıkan yayaya otomobil çarptı

    Trafik kurallarına uymaksızın Şile otobanında karşıya geçmek için yola çıkan yayaya, seyir halindeki otomobil çarptı. Yayanın savrulma anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 11:11
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    Şile otobanında, yola çıkan yayaya otomobil çarptı

    Şile otobanında trafik kurallarını hiçe sayan bir yaya, karşıya geçmek için yola çıktı.

    O sırada otobanda hızla seyir halinde olan bir otomobil, duramayıp yayaya çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan şahıs, diğer şeritte seyir halinde olan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Otoban ortasında yaşanan feci kaza anları, bir aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Şile otobanında, yola çıkan yayaya otomobil çarptı VİDEO

    SON ANDA KURTULDU

    Görüntülerde, otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa bir aracın çarpmasının ardından vatandaşın yola savrulduğu anlar yer aldı.

    Ayrıca, şahsın diğer şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

    Şile otobanında, yola çıkan yayaya otomobil çarptı #1

    Şile otobanında, yola çıkan yayaya otomobil çarptı #2

    Şile otobanında, yola çıkan yayaya otomobil çarptı #3

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