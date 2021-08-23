Trafiği birbirine katan motosikletliler, ölümlü kazaya davetiye çıkardı.

İstanbul'da 6 motosiklet sürücüsünün tehlikeli ilerleyişleri kameraya yansıdı.

Şile yolunda tek teker üzerinde giden motosikletliler, akan trafikte zikzaklar çizerek hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.

TEK TEKERLE İLERLEDİLER

Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri, bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Yoldaki diğer araçları makas atarak sollayan motosikletliler, trafiği birbirine kattı.

140 KİLOMETREYİ GEÇTİ

Bazı anlarda hız göstergesindeki ibrenin 140 kilometreyi geçtiği anlar, motosikletlilerden birinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şile yolunda motosiklet sürücülerinin tehlikeli anları ViDEO