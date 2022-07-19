Şile’de felçli iş adamı, cipiyle denize uçtu

İş adamı İbrahim Kurşunoğlu ve oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun içinde bulunduğu cip, limandan denize düştü. Felçli olduğu öğrenilen iş adamı hayatını kaybederken, oğlu kurtuldu.

Mecit Güçlü Kurşunoğlu (23), 3 ay önce beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafı felçli kalan iş adamı babası İbrahim Kurşunoğlu (50) ile birlikte pazar akşamı İstanbul Şile'deki limana geldi.

Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olduğu öğrenilen baba Kurşunoğlu ile oğlu önce cipin içinde bir süre oturdu.

Baba öldü, oğlu kendi imkanlarıyla çıktı

Daha sonra araç denize doğru hareket etti.

Denize düşen cipten sürücü Mecit Güçlü Kurşunoğlu, kendi imkânlarıyla çıkarken, baba İbrahim Kurşunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan İbrahim Kurşunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Şişli'de otomobil denize uçtu VİDEO



Cip vinçle çıkarıldı

Cip ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla denizden çıkartıldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin cipte inceleme yaptığı belirtildi.

Vitesleri karıştırdığını iddia etti

Mecit Güçlü Kurşunoğlu poliste verdiği ifadesinde vitesleri karıştırdığını ileri sürdü.

Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun sonrasını hatırlamadığını belirttiği kaydedildi.

Serbest kaldı

Kurşunoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

“Denizi seyrediyorlardı, aniden uçtu”

DHA’ya konuşan Muhammet Alican, “Denizi seyrediyorlardı. Aniden hızlı bir şekilde denize uçtu. İçinde baba-oğul vardı. Baba felçliydi. Koşarak gittik, sahil güvenliği çağırdık. Babayı sahil güvenlik çıkardı. Zaten 15 dakikadan fazla denizde kalmıştı. Çocuk kendisi çıktı hemen.” dedi.