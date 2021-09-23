Seyir halindeki aracın kasasına oturan 8 kişi, tehlikeye davet çıkardı.

Şile'den Çekmeköy yönüne doğru seyir eden bir kamyonet, sürücülerin dikkatini çekti.

Hurda yüklü kamyonetin kasasındaki 4'ü çocuk 8 kişi oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ettiğini gören sürücüler, o anları kayıt altına aldı.

TEHLİKEYE DAVET ÇIKARDILAR

Hurdaların yanında ve üzerinde oturarak demirlere tutunan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı.

Bu sırada kamyonetin kasasında oturan kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Şile'de kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk VİDEO



