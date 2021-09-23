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    Şile'de kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

    Seyir halindeki aracın kasasına oturan 8 kişi, tehlikeye davet çıkardı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 11:46
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    Şile'de kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

    Şile'den Çekmeköy yönüne doğru seyir eden bir kamyonet, sürücülerin dikkatini çekti.

    Hurda yüklü kamyonetin kasasındaki 4'ü çocuk 8 kişi oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ettiğini gören sürücüler, o anları kayıt altına aldı.

    TEHLİKEYE DAVET ÇIKARDILAR

    Hurdaların yanında ve üzerinde oturarak demirlere tutunan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı.

    Bu sırada kamyonetin kasasında oturan kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

    Şile'de kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk VİDEO


    Şile de kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk #1

    Şile de kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk #2

    Şile de kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk #3

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