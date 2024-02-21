Sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den girmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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ensonhaber.com

Hudut Kartalları'nın vatan nöbeti aralıksız devam ediyor.

Son teknolojiyle donatılan sınırlarda yasa dışı geçişleri durdurmaya yönelik faaliyetler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak yasa dışı geçişlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

2'si terörist 7 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: