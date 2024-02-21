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Hudut Kartalları'nın vatan nöbeti aralıksız devam ediyor.
Son teknolojiyle donatılan sınırlarda yasa dışı geçişleri durdurmaya yönelik faaliyetler sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, son olarak yasa dışı geçişlerle ilgili bilgilendirme yaptı.
2'si terörist 7 kişi yakalandı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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