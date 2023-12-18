Sınırlardan yasa dışı geçişler: 5'i terörist 46 kişi yakalandı

AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlardan yasa dışı geçişleri önlemeye devam ediyor. "Hudut Kartalları", Yunanistan ve Suriye sınırında 5 terör örgütü üyesi 46 kişiyi yakaladı.

Teröristlerden 3'ü FETÖ'cü, 2'si PKK'lı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.