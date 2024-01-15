Sinop'ta ağa takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı Sinop'ta tekneye çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu balıkçı yaşamını yitirdi.

İHA

Sinop Akliman sahili açıklarında denizden arkadaşları ile birlikte tekneye ağ çeken Engin Çebi (56), ağa takılan kütüğün yüksekten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Çebi'nin arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çebi!yi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)