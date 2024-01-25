Sinop'ta binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

AA
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına arkadaşıyla çıkan Alperen Eymen Yener, çatıdaki saçın çökmesiyle birlikte merdiven boşluğuna düştü.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kurtarılamadı
Ağır yaralanan Yener, ambulansla kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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