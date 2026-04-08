Ali Hamaney'in ölümünün 40'ıncı gününde İranlılar sokaklara döküldü

Orta Doğu'daki savaşta en sonunda ateşkes için anlaşmaya varıldı.

ABD ve İran iki haftalık bir mutabakat konusunda el sıkıştı.

Anlaşmanın imzalandığı gün aynı zamanda saldırıların ilk gününde hayatını kaybeden İran eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinden bu yana geçen 40'ıncı gün oldu.

İRANLILAR SOKAKLARA İNDİ

İranlılar, Ali Hamaney'in ölümünün 40'ıncı gününde meydanlara döküldü.

Ellerinde bayraklarla dışarı çıkan vatandaşların meydanı sonunda kadar doldurduğu görüldü.

"HEPİMİZ SENİN ASKERLERİNİZ"

İranlı vatandaşlar burada "İntikam. Hepimiz senin askerleriniz Hamaney.'' şeklinde sloganlar attı.

Ayrıca eski dini lider için dualar okundu.

SAVAŞIN İLK GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 28 Şubat 2026 tarihinde, ABD ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği, istihbarat destekli hava operasyonları sonucunda Tahran'daki konutuna (Beit Rahbari) yapılan doğrudan saldırıda öldü.

CIA ve İsrail'in "yüksek rütbeli hedeflere" yönelik operasyonunda, konutun ağır hasar gördüğü ve Hamaney'in yanı sıra yakın ailesinden de kişilerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

UZUN BİR TAKİP SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail jetlerinin, CIA tarafından sağlanan istihbaratla konuta 30'dan fazla bomba attığı ve yerleşkenin yerle bir olduğu ifade edildi.

Operasyon, ABD-İsrail'in yapay zeka destekli, yıllardır süren teknik takibi ve Tahran'daki güvenlik zaafiyetlerini kullanarak gerçekleşti.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Ölüm haberi önce İsrail ve ABD yetkilileri, ardından İran devlet medyası tarafından resmi olarak doğrulandı.

Olayın ardından İran'da 40 gün yas ve 7 gün resmi tatil ilan edildi, yönetimde büyük bir güvenlik krizi yaşandı.