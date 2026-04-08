Akın Gürlek duyurdu: Levent’teki saldırıya ilişkin 198 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde polis noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Güvenlik kaynakları, saldırıyı gerçekleştiren şahısların hem radikal örgüt bağlantıları hem de uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle adli kayıtlarının bulunduğunu açıkladı.

"ÇOK KATMANLI PROVOKASYON" ŞÜPHESİ

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri tespit edilen saldırganların geçmişlerinin detaylı şekilde incelendiği belirtilirken, mevcut bulguların olayın münferit bir saldırının ötesinde, çok katmanlı bir provokasyon girişimi olabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

Kaynaklar, saldırının gerçekleştiği nokta ve hedef seçiminin dikkat çekici olduğuna vurgu yaparak, bölgede bulunan İsrail Başkonsolosluğu’nun uzun süredir kapalı olduğunu ve aktif diplomatik faaliyet yürütmediğini hatırlattı.

YENİ BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Söz konusu açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

34 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Gürlek, "Dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi.

198 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlar kapsamında 198 şüpheli hakkında ise gözaltına kararı verildi.

"OPERASYONLAR TİTİZLİKLE DEVAM EDECEK"

Gürlek, terörle mücadele konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek.

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.