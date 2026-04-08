İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti

Orta Doğu'da kısa süreli ateşkes...

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşması imzalandı.

Ancak anlaşmaya rağmen taraflardan gelen açıklamalar süreci belirsiz hale getiriyor.

ANLAŞMAZLIKLAR İLK GÜNDEN BAŞLADI

ABD cephesi anlaşmanın 15 madde olduğunu öne sürerken İran ise 10 maddelik bir anlaşmadan bahsediyor.

Öte yandan İsrail'in Lübnan'a saldırıları de en önemli anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRMESİNDEN VAZGEÇİLDİ İDDİASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmesinden de vazgeçtiğini öne sürdü.

Aynı açıklama akşam saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten de geldi.

İRAN: ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Bu açıklamalara İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yanıt verdi.

Kalibaf, ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü.

"BU DURUMDA MÜZAKELER MANTIKSIZ"

Anlaşmanın 10 maddeden oluştuğunu ifade eden Kalibaf, "İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran hava sahasına yönelik İHA ihlali ve İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesiyle 10 maddelik plan fiilen ihlal edildi.

Böyle bir tabloda ateşkes ve müzakere artık makul değildir." dedi.