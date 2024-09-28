İHA
Sinop Ayancık'ta ilçenin Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde yol kenarına park edilen araç, yamaçtan kopan kaya parçasının bir aracın üzerine düşmesi sonucu hasar aldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde, olay sırasında araçta kimsenin bulunmadığı belirlendi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Hasar gören otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri bölgedeki temizleme çalışmalarını tamamladı.
Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan olay sonrası, bölge halkı benzer tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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