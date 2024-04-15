Sinop'ta temizlik için çıktığı çatıdan düşerek can verdi

DHA
Bu sabah saat 11.00 sıralarında Sinop'un Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak’ta İbrahim Kol(46), temizlik yapmak için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından dengesini kaybedip, beton zemine düştü.
Düştüğü yerde hayatını kaybetti
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği İbrahim Kol'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kol'un cenazesi, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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