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Sinop'ta temizlik için çıktığı çatıdan düşerek can verdi

Sinop'ta temizlik için çıktığı çatıdan düşerek can verdi Temizlik yapmak için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip düşen İbrahim Kol, yaşamını yitirdi.