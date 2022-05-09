Sinop'ta yola çıkan çakal otomobilin altında kalarak telef oldu

Sinop'ta yola çıkan çakal otomobilin altında kalarak telef oldu

Mertoğlu köyü bölgesinde aniden yola atlayan çakal, otomobilin altında kaldı. Bir süre sonra olay yerinde telef olan çakal ekiplerde bölgeden kaldırıldı.

Sinop'un Mertoğlu köyü civarında, yola atlayan çakal canından oldu.

Akşam saatlerinde yiyecek avına çıkan çakaş, yola aniden atlayınca plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin altında kaldı.

Otomobilin altında kaldı, telef oldu

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, bir süre yol kenarında hareketsiz yatan çakal, telef oldu.

Ekipler çakalı olay bölgesinden kaldırdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekipleri telef olan çakalı olay yerinden aldı.