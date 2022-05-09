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    Sinop'ta yola çıkan çakal otomobilin altında kalarak telef oldu

    Mertoğlu köyü bölgesinde aniden yola atlayan çakal, otomobilin altında kaldı. Bir süre sonra olay yerinde telef olan çakal ekiplerde bölgeden kaldırıldı.
    • 09.05.2022 - 16:02
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    Sinop'ta yola çıkan çakal otomobilin altında kalarak telef oldu

    Sinop'un Mertoğlu köyü civarında, yola atlayan çakal canından oldu.

    Akşam saatlerinde  yiyecek avına çıkan çakaş, yola aniden atlayınca plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin altında kaldı.

    Otomobilin altında kaldı, telef oldu

    İHA'nın aktardığı bilgiye göre, bir süre yol kenarında hareketsiz yatan çakal, telef oldu.

    Ekipler çakalı olay bölgesinden kaldırdı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekipleri telef olan çakalı olay yerinden aldı.

    Sinop ta yola çıkan çakal otomobilin altında kalarak telef oldu #1

    Sinop ta yola çıkan çakal otomobilin altında kalarak telef oldu #2


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