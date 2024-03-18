Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı İl genelinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İHA

Hukuk düzenini bozmaya çalışanlar karşı mücadele devam ediyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Çok sayıda ürün ele geçirildi

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4 gram esrar, 1 adet hassas terazi, bin 290 paket sigara, 230 adet puro, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

31 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda; 19 kişi kaçakçılık, 9 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 2 şüpheli ise terör suçlarından olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)