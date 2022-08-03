- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şırnak’ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı
Şırnak’ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı
Askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- 03.08.2022 - 16:07
- Güncelleme : 03.08.2022 - 16:52
Şırnak’ın Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri Unimog araç, şarampole devrildi.
Araçta bulunan 10 asker hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Askerlerin durumu iyi
İHA’nın haberine göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.