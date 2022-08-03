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    Şırnak’ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı

    Askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • 03.08.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 16:52
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    Şırnak’ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı

    Şırnak’ın Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri Unimog araç, şarampole devrildi.

    Araçta bulunan 10 asker hafif yaralandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Askerlerin durumu iyi

    İHA’nın haberine göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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