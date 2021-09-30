Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahibi aile, anlaştıkları firmanın sahibi ve oğluna saldırdı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, görenlere 'ne gerek vardı' dedirtecek bir olay yaşandı.

Çocuklarını evlendiren bir aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir iş yeriyle anlaştı.

DÜĞÜN YEMEĞİNİ BEĞENMEYİNCE HESAP SORMAYA GELDİLER

Törenin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi.

İş yerine oldukça kalabalık gelen aile, kısa süre içerisinde firma sahibi ve oğluyla tartışmaya başladı.

Şırnak'ta 'düğün yemeğini beğenmedik' kavgası kamerada

İŞ YERİ SAHİBİ BABA VE OĞLUNA SALDIRDILAR

Başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken aile, babayla oğluna saldırdı.

Yaşanan o anlar iş yeri kamerasına anbean yansırken, baba ve oğlu saldırıyı hafif yaralanmayla atlattı.