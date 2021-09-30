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    Şırnak'ta 'düğün yemeğini beğenmedik' kavgası kamerada

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahibi aile, anlaştıkları firmanın sahibi ve oğluna saldırdı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 12:01
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    Şırnak'ta 'düğün yemeğini beğenmedik' kavgası kamerada

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde, görenlere 'ne gerek vardı' dedirtecek bir olay yaşandı.

    Çocuklarını evlendiren bir aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir iş yeriyle anlaştı.

    DÜĞÜN YEMEĞİNİ BEĞENMEYİNCE HESAP SORMAYA GELDİLER

    Törenin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi.

    İş yerine oldukça kalabalık gelen aile, kısa süre içerisinde firma sahibi ve oğluyla tartışmaya başladı.

    Şırnak'ta 'düğün yemeğini beğenmedik' kavgası kamerada

    İŞ YERİ SAHİBİ BABA VE OĞLUNA SALDIRDILAR

    Başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken aile, babayla oğluna saldırdı.

    Yaşanan o anlar iş yeri kamerasına anbean yansırken, baba ve oğlu saldırıyı hafif yaralanmayla atlattı.

    Şırnak ta düğün yemeğini beğenmedik kavgası kamerada #1

    Şırnak ta düğün yemeğini beğenmedik kavgası kamerada #2

    Şırnak ta düğün yemeğini beğenmedik kavgası kamerada #3

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