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    Şırnak’ta, itfaiye aracı yangına giderken çamura saplandı

    Elektrik kontağından çıkan yangına giden itfaiye aracı çamura saplanınca bölgeye su tankeri sevk edildi. Su tankeri ile söndürülen evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
    • 04.01.2023 - 16:56
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 17:07
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    Şırnak’ta, itfaiye aracı yangına giderken çamura saplandı

    Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 167'nci Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında, S.B.'ye ait dairede sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla başlayan yangın, endişeye neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    Araç, çamura saplandı

    DHA’nın haberine göre; lastiği patlak araç nedeniyle site bahçesine giremeyen itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Bu sırada S.B., ekibi apartmanın arkasına yönlendirdi.

    Araziden geçtiği sırada çamura saplanan araç çıkarılamayınca, bölgeye su tankeri gönderildi.

    Şırnak’ta, itfaiye aracı yangına giderken çamura saplandı VİDEO

    Ev kullanılamaz hale geldi

    Yangın, su tankeriyle söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye aracı ise çekiciyle saplandığı yerden çıkarıldı.

    Şırnak’ta, itfaiye aracı yangına giderken çamura saplandı #1

    Şırnak’ta, itfaiye aracı yangına giderken çamura saplandı #2

    Şırnak’ta, itfaiye aracı yangına giderken çamura saplandı #3

    Şırnak’ta, itfaiye aracı yangına giderken çamura saplandı #4


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