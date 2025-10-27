Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 10,6 milyon liralık malzeme ele geçirildi

- Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 10,6 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi.
- 20-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarda, 75 suç olayı aydınlatıldı.
- Jandarma ekipleri çok sayıda kaçak ürüne el koydu.
Şırnak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, toplam 75 suç olayı aydınlatıldı. Bunların 66’sı kaçakçılık, 6’sı mali ve 3’ü narkotik suç kapsamında gerçekleşti.
87 ŞÜPHELİYE AİT ADRESLERDE ARAMA
Jandarma ekipleri, şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda kapsamlı arama gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
3 gram metamfetamin
23 litre alkollü içecek
57 cep telefonu
27 bin 55 bandrolsüz sigara
365 elektronik sigara ve likiti
1.234 hırdavat malzemesi
862 tekstil ürünü
638 kozmetik eşya
955 süs ve aksesuar malzemesi
600 çeşitli gümrük kaçağı ürün
10,6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Operasyonda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 696 bin 500 lira olduğu öğrenildi.