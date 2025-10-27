Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 10,6 milyon liralık malzeme ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şırnak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, toplam 75 suç olayı aydınlatıldı. Bunların 66’sı kaçakçılık, 6’sı mali ve 3’ü narkotik suç kapsamında gerçekleşti.

87 ŞÜPHELİYE AİT ADRESLERDE ARAMA

Jandarma ekipleri, şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda kapsamlı arama gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

3 gram metamfetamin

23 litre alkollü içecek

57 cep telefonu

27 bin 55 bandrolsüz sigara

365 elektronik sigara ve likiti

1.234 hırdavat malzemesi

862 tekstil ürünü

638 kozmetik eşya

955 süs ve aksesuar malzemesi

600 çeşitli gümrük kaçağı ürün

10,6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 696 bin 500 lira olduğu öğrenildi.