Şırnak'ta nehre düşen 12 yaşındaki çocuk kayıp

Şırnak'ın Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde, iki arkadaşıyla Dicle Nehri kenarına giden 12 yaşındaki Ahmet Erçil, nehre düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya kapıldı. Çocuğun akıntıya kapıldığı an, çevredeki vatandaşlar tarafından da gözlemlendi.

Olayı fark eden bir vatandaş, çocuğu kurtarmak için çaba gösterdi ancak başarılı olamadı.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi dalgıç ve itfaiye ekipleri ile AFAD, su altında ve botlarla su üstünde yoğun arama başlattı.

Dicle Nehri’nin akıntılı ve yer yer girdaplı bölgelerinde yapılan arama çalışmaları akşam karanlığına kadar sürdü. Ancak ekipler herhangi bir sonuç elde edemedi ve arama çalışmalarına ara verildi.

ARAMALAR YARIN DEVAM EDECEK

Ekipler, arama faaliyetlerine yarın yeniden başlanacağını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler ise devam ediyor.