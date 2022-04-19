Şırnak'ta öldürülen Diril çifti davasında 1 kişi tutuklandı

2 yıl önce kaybolduktan 2 ay sonra cenazesi bulunan 65 yaşındaki Şimuni Diril ve henüz bulunamayan 71 yaşındaki Hürmüz Diril davasında 3 sanık içerisinden Apro Diril tutuklandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şimuni Diril ve 71 yaşındaki Hürmüz Diril çifti, 2020 yılında kayboldu.

Kovankaya köyünde yaşayan çiftin 8 Ocak tarihinde kaybolmasının üzerinden 2 ay geçince Şimuni Diril'in 20 Mart'ta Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu.

Hürmüz Diril'in ise o zamandan bu yana cesedine rastlanamadı.

Tasarlayarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanıyorlar

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İ.Y. ve B.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan çiftin akrabası Apro Diril ve İ.Y. Beytüşşebap’tan SEGBİS ile bağlanırken, B.Ö. ise salonda hazır bulundu.

Akrabaları tutuklandı

Sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Apro Diril'in yeniden tutuklanmasına, diğer 2 sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, delillerin toplanması için duruşmayı haziran ayına erteledi.

"Tutuklama, kamu vicdanı adına gerekliydi"

Diril ailesinin avukatı Nihat Öner, dosyayı incelediklerinde bazı eksiklikler gördüklerini ifade ederek, "Telefon görüşmeleri ile ilgili sanıkların birbirleri ile ve başkaları ile görüşmeleri dosyada vardı ama içerikleri yoktu. Bu içeriklerin getirilmesini istiyoruz. Bununla beraber suçun biraz daha açığa çıkacağını düşünüyoruz. Mahkemeye telefon görüşmelerinin dosyaya konulmasını talep ettik. Onlar da taleplerimizi kabul etti. Özellikle telefon dinlemeleri ile ilgili HTS raporlarının çıkarılması, sanıkların kendi aralarında görüşmelerinin tekrar getirilmesine karar verdi. Ayrıca mevcut delil durumuna göre de Apro Diril'in tutuklanmasına karar verdi. Diğer delillerin gelmesi ile adaletin yerini bulacağını ve suçun ulaştığı diğer sanıklarında tutuklanacağını düşünüyorum. Bizim açımızdan iyi bir şey oldu. En azından biraz daha adaletin var olduğunu gördük. Çünkü hep kuşkularımız vardı. Sorgulayan, soran bir heyet vardı. Apro Diril'in tutuklanması, adalet duygusunun zedelenmemesi ve kamu vicdanı adına gerekli bir şeydi. Mahkemede bunu tatbik etti. Biz bu konuda mutluyuz." dedi.





