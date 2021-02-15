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Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı

Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı

Güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, uyuşturucu maddenin yanı sıra binlerce gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.