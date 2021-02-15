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- Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı
Güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, uyuşturucu maddenin yanı sıra binlerce gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
- İHA
- 15.02.2021 - 12:22
- Güncelleme : 15.02.2021 - 12:34
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kent ve ilçelerinde 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları gerçekleştirildi.
BİNLERCE KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda, 7 kilo 105,4 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 3,84 gram eroin maddesinin yanı sıra; 7 bin 660 paket kaçak sigara, 33 adet kaçak cep telefonu, 220 bin lira değerinde 50 adet çanta, 8 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılıdı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.