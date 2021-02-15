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    Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı

    Güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, uyuşturucu maddenin yanı sıra binlerce gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 12:34
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    Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kent ve ilçelerinde 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları gerçekleştirildi.

    BİNLERCE KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda, 7 kilo 105,4 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 3,84 gram eroin maddesinin yanı sıra; 7 bin 660 paket kaçak sigara, 33 adet kaçak cep telefonu, 220 bin lira değerinde 50 adet çanta, 8 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

    Şırnak taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı #1

    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılıdı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şırnak taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı #2

    Şırnak taki kaçakçılık operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı #3

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