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    Şişli'de bariyerleri parçalayan araç kamerada

    Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri parçalayıp alt yoldaki oto tamircilerinin önüne düştü.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 13:47
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    Şişli'de bariyerleri parçalayan araç kamerada

    İstanbul'un Şişli ilçesi Sazlıdere Caddesi'nde meydana gelen olayda, babasının arkadaşının aracını kullanan 20 yaşındaki Furkan Çakmak, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

    Bariyerleri parçalayan otomobil, alt yolda bulunan oto tamircilerinin önüne düştü. Kazayı görenler yardıma koşarak otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardı.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Kazada tamir sırası bekleyen iki otomobil de düşen otomobilin çarpması sonucu hafif hasar gördü. Takla atan otomobil vinç ile düzeltilerek tamirhane önünde bırakıldı.

    Şişli'de bariyerleri parçalayan araç kamerada VİDEO

    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #1

    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #2

    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #3

    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #4

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    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #6

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    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #9

    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #10

    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #11

    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #12

    Şişli de bariyerleri parçalayan araç kamerada #13

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