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    Şişli'de cam siliciler, tartıştıkları kafe çalışanlarını ölümle tehdit etti

    Trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede, kırmızı ışıkta duran araçların camlarını silen şahıslar, yol kenarındaki kafe çalışanlarıyla kavga ederek tehditler savurdu. Taraflar gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 09:56
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    Şişli'de cam siliciler, tartıştıkları kafe çalışanlarını ölümle tehdit etti

    İstanbul Şişli'de bulunan Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde, trafikteki araçların camlarını silerek para kazanan 3 kişi, trafik ışıklarının yakınında bulunan kafe çalışanlarıyla henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

    Tartışmanın ardından kimliği öğrenilemeyen cam silici şahıslar, adeta terör estirerek kafeyi sopalarla bastılar.

    ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

    İş yeri sahibini ölümle tehdit eden saldırganlar, çalışanlarla uzun süre arbede yaşadı.

    Trafik yoğunluğunun yaşandığı yola taşınan kavgada, araçların arasına düşen şahıslardan bir tanesi yerde tekmelere maruz kaldı. Olaya şahit olan vatandaşlar ayırmak için uzun süre uğraştı.

    POLİS EKİPLERİ AYIRMAKTA ZORLANDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırmasının ardından saldırganları gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

    Şişli'de cam siliciler, tartıştıkları kafe çalışanlarını ölümle tehdit etti VİDEO


    O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    Kavga nedeniyle aksayan trafiğin normal akışı ise polislerin yaptığı çalışmalarla tekrar normal döndü.

    Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Şişli de cam siliciler, tartıştıkları kafe çalışanlarını ölümle tehdit etti #1

    Şişli de cam siliciler, tartıştıkları kafe çalışanlarını ölümle tehdit etti #2

    Şişli de cam siliciler, tartıştıkları kafe çalışanlarını ölümle tehdit etti #3

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