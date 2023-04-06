Şişli'de eczacı kalfasını öldüren zanlı tutuklandı Yan bakma nedeniyle tartıştığı eczane kalfasını evinden getirdiği silahla öldürdüğü iddia edilen zanlının kaçma şüphesini değerlendiren mahkeme, tutuklanmasına karar verdi.

DHA

İstanbul’un Şişli ilçesi Nişantaşı semti Hüsrev Gerede Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde bekleyen eczacı kalfası Gökhan Baran ile aynı bölgedeki bir apartmanda görevli olan Kadir Keleş (42) arasında önceki gün saat 19.00 sıralarında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Çevredekilerin uyarılarına rağmen uzayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Evden tabancasını aldı, kan döktü

İkili arasında yaşanan arbede sırasında Kadir Keleş'in parmağı kırıldı.

Komşu esnafın araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından evine giderek tabancasını alan Kadir Keleş, eczaneye girerek 31 yaşındaki Gökhan Baran’ın göğsüne ateş etti.

Kafasına silahın kabzasıyla vurdu

Keleş, Baran’ın yere düşmesiyle bir el de boynuna ateş etti.

Bir süre bekleyen Keleş daha sonra yerde kanlar içinde kalan Baran’ın kafasına tabancanın kabzasıyla vurarak kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Baran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Ben öldürmedim"

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, apartman görevlisi Kadir Keleş’i saklandığı evinde cinayet silahıyla yakaladı.

Zanlı Keleş, Şişli Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis merkezinden çıkarılan zanlı basın mensuplarının sorularına “Ben öldürmedim” diyerek cevap verdi.

"Kapıcı olduğum için beni eziyordu"

Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına götürülen Keleş, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Buradaki ifadesinde ise Keleş, “Öldürme niyetim yoktu. Devamlı ağır hakaretlerde bulunuyordu. Kapıcı olduğum için beni eziyordu. Ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Sürekli beni tehdit ediyordu. ‘Git başımdan’ diyordum, gitmiyordu. Oruçluydum, çok üzerime geldi. Tekme atmıştı, parmağım kırıldı. Bir el ateş etmek istedim. Elimin acısı ile iki el ateş ettim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum.” diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Mahkeme 'kaçabilir' diyerek, tutukladı

Mahkeme kaçma şüphesinin varlığı nedeniyle Keleş'in 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.