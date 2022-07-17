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    Şişli'de eşi gözaltına alınınca evde ne varsa camdan fırlattı

    Cinayete karıştığı iddiasıyla eşi gözaltına alınan kadın, evde bulduğu ne varsa camdan aşağı attı. Kadının, çocukları ile ortada kaldığı için sinir krizi geçirdiğini söylediği öğrenildi.
    • 17.07.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 10:50
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    Şişli'de eşi gözaltına alınınca evde ne varsa camdan fırlattı

    İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy’de, geçtiğimiz pazar günü polis ekipleri tarafından bir cinayet olayına karıştığı iddiasıyla yere yatırılarak kelepçelendikten sonra gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilince eşi sinir krizi geçirdi.

    Çocukları ile ortada kaldığını iddia eden kadın, şiddet gördüğü eşinin içeri alınmasıyla evde ne varsa dışarı döktü.

    İHA’nın haberine göre; kadın evinde bulduğu tabak, çanak, bardak ve benzeri eşyalarını camdan aşağıya attı. Çevredeki vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı.

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sakinleştirilen kadın, emniyette ifadesi aldıktan sonra serbest bırakıldı.

    Kadının, eşi cezaevine girdiği için çocuklarıyla bir başına kaldığını ve bu yüzden sinirlerine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

    Şişli'de eşi gözaltına alınınca evde ne varsa camdan fırlattı VİDEO

    Kız çocuğunu tokatladı iddiası

    Olayı gerçekleştirdiği esnada ise iki kız çocuğundan birini de tokatladığı iddia edilen kadın evine döndü.

    Çocukların ise amcaları tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi.

    Şişli de eşi gözaltına alınınca evde ne varsa camdan fırlattı #1

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