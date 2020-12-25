Maske ticareti yaptıkları eski ortaklarını kaçıran 4 Çinli adliyeye sevk edilirken, kaçırılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Ortaklar Caddesi'nde bulunan hukuk bürosundan çıkan Çinli iş insanı H.W., önünü kesen 4 kişi tarafından araca bindirilerek kaçırıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Güvenlik kamerasından plakası tespit edilen Y.Y.'ye ait aracı Plaka Takip Sistemi (PTS) ile takibe aldı. Kaçırılan iş insanının Avcılar'da tutulduğunu belirleyen polis, tespit edilen adrese baskın yaptı.

H.W.'yi kurtaran polis, olaya karışan Y.Y., F.Y., J.Y. ve L.M.'yi gözaltına aldı.

Şişli'de eski ortaklarını kaçıran Çinliler yakalandı

ŞÜPHELİLER ESKİ ORTAKLARI ÇIKTI

Adreste yapılan incelemelerde H.W.'ye imzalatılan 19.750 dolar değerinde senet bulundu. H.W.'yi kaçırarak zorla tutan kişilerin, kendilerine borcu olduğu için alıkoyduklarını iddia ettiği öğrenildi.

Polis tarafından kurtarılan H.W. ise kendisini kaçıranlarla daha önceden maske üretimi ile ilgili iş yaptıklarını, son işlerinde firmanın sadece kendisiyle çalışmak istemesi nedeniyle kaçırıldığını iddia etti.

Eski ortaklarını kaçıran 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.