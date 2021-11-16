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    Kağıthane'de hırsızlar çalıntı motosiklet ile kaza yaptı

    Bir pizza firmasına ait motosikleti çalan 2 şahıs, Kağıthane’de kaza yapınca yakayı ele verdi.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 12:12
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    Kağıthane'de hırsızlar çalıntı motosiklet ile kaza yaptı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde gece saatlerinde bir motosiklet kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili araştırma yaptı.

    KURYE ARACIYLA KAZA

    Ekipler, motosiklet sürücüsü Görkem Ç.’nin kaza yaptığını, olaya başka bir aracın karışmadığını ve yaralı sürücünün sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaştı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Görkem Ç., polis ekiplerine verdiği ifadesinde bir pizza firmasına ait 48 AGV 713 plakalı motosikletle kuryelik yaptığını söyledi.

    Şişli'de hırsız çalıntı motosiklet ile kaza yapınca yakalandı

    MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

    Kazadan bir gün sonra polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Kuştepe Mahallesi’nde yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde motosikletin, kazayı yapan Görkem Ç. ile kazayı polis ekiplerine ihbar eden Halil İbrahim K. tarafından çalındığı öğrenildi.

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sonucunda iki hırsız yakalandı.

    Kağıthane de hırsızlar çalıntı motosiklet ile kaza yaptı #1

    Kağıthane de hırsızlar çalıntı motosiklet ile kaza yaptı #2

    Kağıthane de hırsızlar çalıntı motosiklet ile kaza yaptı #3

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