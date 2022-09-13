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    Şişli’de kadın sürücülerin yol kavgası

    İki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Kadın sürücülerin birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.
    • 13.09.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:26
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    Şişli’de kadın sürücülerin yol kavgası

    Bugüne kadar yol verme tartışmalarının mimarı hep erkek sürücüler olurken, İstanbul Şişli’den gelen görüntüler “pes” dedirtti.

    İki kadın sürücü, dün öğle saatlerinde Gülbahar Mahallesi’nde yol verme anlaşmazlığı yaşadı.

    Saçlar çekildi, yumruklar sallandı

    Tartışan ve birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu.

    Birbirlerinin saçını çeken, yumruk sallayan kadınları, araya giren erkekler güçlükle ayırdı.

    O anlar kamerada

    DHA’nın haberine göre çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı.

    Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Şişli’de kadın sürücülerin yol kavgası VİDEO

    Şişli’de kadın sürücülerin yol kavgası #1

    Şişli’de kadın sürücülerin yol kavgası #2

    Şişli’de kadın sürücülerin yol kavgası #3

    Şişli’de kadın sürücülerin yol kavgası #4

    Şişli’de kadın sürücülerin yol kavgası #5


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