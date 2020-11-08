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- Şişli'de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada
Şişli'de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada
- DHA
- 08.11.2020 - 12:22
İstanbul’un Şişli ilçesi Fulya semtinde çalıştığı iş yerinde mola veren kadın, pandemi nedeniyle açık havada zaman geçirmek için dışarı çıktı.
İş yerinin yan tarafında bulunan sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi geldi.
TACİZ EDİP, TELEFONUNU ÇALDI
Simit yerken bir anda harekete geçen kişi, kendi halinde oturan kadına saldırarak tacizde bulundu.
Kadının çığlıklar atması üzerine saldırgan, kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı.
Bağrışmaları duyan vatandaşlar, saldırganı yakalamak için peşine düştü.
DİK MERDİVENLER ENGEL OLDU
Dik merdivenlerden yukarı kaçan şüpheliyi kovalayan vatandaşlar, yorulunca üst tarafta bulan bir sitenin güvenliğine bağırarak şüpheliyi yakalamasını istedi.
Elindeki telefonla kaçmaya devam eden şüphelinin önünü güvenlik görevlisi kesti.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BIÇAK ÇEKTİ
Şüphelinin kendisine bıçak çekmesi üzerine güvenlik görevlisi geri çekildi. Bu sırada elindeki telefonu park halindeki otomobilin altına atan saldırgan, kaçtı.
Bir süre baygınlık geçiren kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
BİR HAFTA SONRA YAKALANDI
Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir hafta süren çalışmanın ardından yakaladı.