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    Şişli'de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada

    Yanına oturarak tacizde bulunduğu kadının cep telefonunu çalarak kaçan şüpheli, bir hafta sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 12:22
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    Şişli'de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada

    İstanbul’un Şişli ilçesi  Fulya semtinde çalıştığı iş yerinde mola veren kadın, pandemi nedeniyle açık havada zaman geçirmek için dışarı çıktı.

    İş yerinin yan tarafında bulunan sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi geldi.

    TACİZ EDİP, TELEFONUNU ÇALDI

    Simit yerken bir anda harekete geçen kişi, kendi halinde oturan kadına saldırarak tacizde bulundu.

    Kadının çığlıklar atması üzerine saldırgan, kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı.

    Bağrışmaları duyan vatandaşlar, saldırganı yakalamak için peşine düştü.

    DİK MERDİVENLER ENGEL OLDU

    Dik merdivenlerden yukarı kaçan şüpheliyi kovalayan vatandaşlar, yorulunca üst tarafta bulan bir sitenin güvenliğine bağırarak şüpheliyi yakalamasını istedi.

    Elindeki telefonla kaçmaya devam eden şüphelinin önünü güvenlik görevlisi kesti.

    Şişli de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada #1

    GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BIÇAK ÇEKTİ

    Şüphelinin kendisine bıçak çekmesi üzerine güvenlik görevlisi geri çekildi. Bu sırada elindeki telefonu park halindeki otomobilin altına atan saldırgan, kaçtı.

    Bir süre baygınlık geçiren kadın, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

    Şişli de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada #2

    BİR HAFTA SONRA YAKALANDI

    Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir hafta süren çalışmanın ardından yakaladı.

    Şişli de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada #3

    Şişli de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada #4

    Şişli de kadını taciz edip, telefonunu çalan saldırgan kamerada #5

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