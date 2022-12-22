Öğle saatlerinde bölgede uygulama noktası kurarak araçları denetleyen ekipler, korsan taksicilik yaptığı belirlenen sürücüye 9 bin 125 lira ceza uyguladı ve aracı trafikten men etti.

Yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimler sürüyor.

Son olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden olan Şişli ilçesinde uygulama noktası oluşturdu.

İhlallere geçit verilmedi

Burada araçları ve sürücüleri denetleyen ekipler, kural ihlallerine geçit vermedi.

‘Kısa mesafe’, ‘Yolcu seçmesi’ ve ‘Taksimetre açmaması’ ile ilgili olarak taksileri denetledi.

Bin 823 TL cesa kesildi

Yapılan denetimlerde belediye ruhsat süresi dolan bir taksiyi bağlayarak otoparka çekildi.

Taksiye bin 823 lira idari para cezası uygulandı.

Şişli'de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı VİDEO



Korsan taksi trafikten men edildi

DHA'nın aktarımına göre; korsan taksi olarak çalıştığı tespit edilen bir araç ise trafikten men edilerek 9 bin 125 lira cezai işlem uygulandı.

















