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    Şişli'de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı

    Öğle saatlerinde bölgede uygulama noktası kurarak araçları denetleyen ekipler, korsan taksicilik yaptığı belirlenen sürücüye 9 bin 125 lira ceza uyguladı ve aracı trafikten men etti.
    • 22.12.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:21
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    Şişli'de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı

    Yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimler sürüyor.

    Son olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden olan Şişli ilçesinde uygulama noktası oluşturdu.

    İhlallere geçit verilmedi

    Burada araçları ve sürücüleri denetleyen ekipler, kural ihlallerine geçit vermedi.

    ‘Kısa mesafe’, ‘Yolcu seçmesi’ ve ‘Taksimetre açmaması’ ile ilgili olarak taksileri denetledi.

    Şişli de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı #1

    Bin 823 TL cesa kesildi

    Yapılan denetimlerde belediye ruhsat süresi dolan bir taksiyi bağlayarak otoparka çekildi.

    Taksiye bin 823 lira idari para cezası uygulandı.

    Şişli'de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı VİDEO

    Korsan taksi trafikten men edildi

    DHA'nın aktarımına göre; korsan taksi olarak çalıştığı tespit edilen bir araç ise trafikten men edilerek 9 bin 125 lira cezai işlem uygulandı.

    Şişli de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı #2

    Şişli de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı #3

    Şişli de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı #4

    Şişli de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı #5

    Şişli de korsan taksi polis ekiplerine yakalandı #6


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