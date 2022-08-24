Şişli'de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Şişli'de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Scooter kullanan genç kıza otomobille çarpan sürücü, "Vefat eden kardeşim için çok üzgünüm. Kardeşimin yerinde ben de olabilirdim" dedi. Mahkeme tahliyesine karar verdi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül, seyir halinde giderken Hakan Akçelik kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahelenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

Otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan genç kıza otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Duruşma bugün görüldü

Akçelik'in polise verdiği ilk ifadesinde, “Scooter’ı aniden önüme kırdı, duramadım.” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili duruşma, bugün İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık Hakan Akçelik ve tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya maktul Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül de müşteki olarak katıldı.

"Kardeşimin yerinde ben de olabilirdim"

Duruşmada savunma yapan sanık Hakan Akçelik, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Vefat eden kardeşim için çok üzgünüm. Kardeşimin yerinde ben de olabilirdim, başkası da olabilirdi.’’ dedi ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı ise maktulün sürmemesi gereken bir yolda scooter kullandığını, sola dönmemesi gereken yerde sola döndüğünü ve müvekkilinin olayda bir kusuru olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

Sarı ışıkta hızını artırdığı iddia edildi

Müştekiler avukatı ise sanığın, olay anında kırmızı yanmadan geçebilmek için sarı ışıkta hızını daha da artırdığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Eksik hususların giderilmesi talep edildi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tahliyesine karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Tahliye edildi

İHA'nın aktarımına göre; mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanık Hakan Akçelik'in tahliyesine karar verdi.