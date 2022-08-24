Petrol
101.13
0.91%
Euro
18.0293
-0.21%
Dolar
18.1521
0.23%
Altın
1.017
-0.02%
Borsa
312
0.00%
Bitcoin
391.613
0.06%
BTXN Coin
4.99
-8.27%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Şişli'de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

    Scooter kullanan genç kıza otomobille çarpan sürücü, "Vefat eden kardeşim için çok üzgünüm. Kardeşimin yerinde ben de olabilirdim" dedi. Mahkeme tahliyesine karar verdi.
    • 24.08.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

    İstanbul’un Şişli ilçesinde scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül, seyir halinde giderken Hakan Akçelik kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahelenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı.

    Tedavi altına alınan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tutuklandı

    Otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan genç kıza otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Şişli de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi #1

    Duruşma bugün görüldü

    Akçelik'in polise verdiği ilk ifadesinde, “Scooter’ı aniden önüme kırdı, duramadım.” dediği öğrenildi.

    Olayla ilgili duruşma, bugün İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Tutuklu sanık Hakan Akçelik ve tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

    Duruşmaya maktul Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül de müşteki olarak katıldı.

    Şişli de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi #2

    "Kardeşimin yerinde ben de olabilirdim"

    Duruşmada savunma yapan sanık Hakan Akçelik, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Vefat eden kardeşim için çok üzgünüm. Kardeşimin yerinde ben de olabilirdim, başkası da olabilirdi.’’ dedi ve tahliyesini talep etti.

    Sanık avukatı ise maktulün sürmemesi gereken bir yolda scooter kullandığını, sola dönmemesi gereken yerde sola döndüğünü ve müvekkilinin olayda bir kusuru olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

    Şişli de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi #3

    Sarı ışıkta hızını artırdığı iddia edildi

    Müştekiler avukatı ise sanığın, olay anında kırmızı yanmadan geçebilmek için sarı ışıkta hızını daha da artırdığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

    Eksik hususların giderilmesi talep edildi

    Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tahliyesine karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

    Şişli de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi #4

    Tahliye edildi

    İHA'nın aktarımına göre; mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanık Hakan Akçelik'in tahliyesine karar verdi.

    Şişli de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi #5

    Şişli de scooter kullanan gencin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi #6


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!

    HAVA DURUMU RAPORU I 23 Ağustos 2022 Salı hava nasıl olacak?
    Yaşam

    HAVA DURUMU RAPORU I 23 Ağustos 2022 Salı hava nasıl olacak?

    İsviçre Alplerindeki buzullar için kırmızı alarm: Yarısı eridi
    Dünya

    İsviçre Alplerindeki buzullar için kırmızı alarm: Yarısı eridi

    Görüş Bildir