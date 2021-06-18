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    Şişli'de seramik yüklü kamyon devrildi

    Yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seramik yüklü kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, yoldan kimsenin geçmemesi ise faciayı önledi.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 15:22
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    Şişli'de seramik yüklü kamyon devrildi

    İstanbul Şişli'de Fuat Akdeniz'in kullandığı seramik yüklü kamyon yoğun yağış nedeniyle yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

    Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

    ISLAK YOLDA KAYDI

    Kamyon sürücüsü Fuat Akdeniz "Rampa aşağıya inerken yollar yağış nedeniyle ıslak olduğu için araç kaydı. Böyle bir kaza oldu. Araç ters döndü. Kamyonda seramik vardı. Yoldan araçlar geçiyordu ama kimseye çarpmadım" dedi.


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