Gelen kargosunu almak için demir korkuluklardan destek alarak eğilen kadın, korkulukların kopmasıyla 5 metre aşağıya düşerek yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Kaptan Paşa Mahallesi'nde yaşayan Şermin Sönmezocak, dün saat 13.00 sularında, kapıya bırakılan kargosunu almak için bina girişine indi.

Sönmezocak'ın yere bırakılan kargosunu almak için destek aldığı demir korkuluk, yerinden koptu.

METRELERCE BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Dengesini kaybederek metrelerce boşluğa düşen kadın ağır yaralandı.

Olaya şahit olan vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Tedavisi devam eden Sönmezocak'ın, hayati tehlikesi olmadığı ancak vücudun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu bildirildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Demir korkulukların kopmasıyla düşen kadının tedavisi sürerken, olay anları da kameraya yansıdı.

Şişli'deki kadın destek aldığı demir korkuluklarla birlikte boşluğa düştü VİDEO

"TOPLAMDA 3-4 METRE DÜŞTÜ"

Olaya şahit olan Özgün Kesir, “Ben yürürken ses duydum, kafamı çevirdiğimde kadını tam düşerken havadayken gördüm. Başını çarpıp sonra o boşluğa düştü. İlk gördüğümde bilinci yerindeydi, galiba burnu kanıyordu. Belinde ve sırtında ağrısı olduğunu söyledi. İç kanama varsa doktor bilir. İlk basmağa düştüğü için kademeli düştü diyebilirim. Toplamda 3-4 metre düştü.” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

















